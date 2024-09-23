اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 03:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 02:02 م
محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير كورنيش شبين الكوم جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم بشارع جمال عبد الناصر بنطاق حي غرب، لمتابعة أخر مستجدات الموقف الحالي لنسب الأعمال التي يتم تنفيذها والتي تضم أعمال خرسانية وبرجولات وبلاط الانترلوك وزراعة أشجار ونخيل، موجهاً بتسريع وتيرة العمل للانتهاء منه في أقرب وقت وتزويده بأعمدة ديكوريه حديثة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري للمترددين على العاصمة، مؤكداً أننا مستمرون في رفع المستوى الجمالى والحضاري بنطاق المحافظة وذلك من خلال تبني خطة طموحة لتطوير مداخل المدن وإيجاد متنفسا جماليا للأهالي.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الدورية للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين.

 

تطوير كورنيش شبين الكوم
تطوير كورنيش شبين الكوم

 

محافظ المنوفية يتفقد كورنيش شبين الكوم
محافظ المنوفية يتفقد كورنيش شبين الكوم

 

 

محافظ المنوفية يتفقد كورنيش شبين الكوم 2
محافظ المنوفية يتفقد كورنيش شبين الكوم 2

 


 







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

اخبار المنوفية

المنوفية

تفقد كورنيش النيل




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة