محافظ الإسماعيلية يحضر طابور الصباح في عدد من المدارس.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، بحضور طابور الصباح وأداء تحية العلم بمدرستى الإعلام الرسمية المتميزة للغات، و16 أكتوبر الإعدادية بنين بحى ثالث مدينة الإسماعيلية، فى ثان أيام العام الدراسى الجديد 2024/2025.

وذلك بحضور الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الدكتور سامى فضل وكيل مديرية التربية والتعليم ، أسامة السيد أحمد مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، محمد صابر رئيس حى ثالث مدينة الإسماعيلية، مروة مراد مديرة مدرسة الإعلام الرسمية المتميزة للغات، وأشرف عطية مدير مدرسة 16 أكتوبر الإعدادية.

واستهل محافظ الإسماعيلية جولته بزيارة مدرسة الإعلام الرسمية المتميزة للغات، وحرص على حضور طابور الصباح والاستماع للإذاعة المدرسية، وفقرة فنية بلغة الإشارة قدمتها طالبات المرحلة الإعدادية، وإلقاء شعر لطالبة بالمرحلة الثانوية، وحضور أداء تحية العلم.

وفى كلمته قدَّم محافظ الإسماعيلية التهنئة للتلاميذ بمناسبة العام الدراسى الجديد، متمنيًا ان يكون عامًا مليئًا بالنجاح والتفاؤل، مؤكدًا على أهمية التعليم والالتزام بالحضور بكافة الصفوف الدراسية، ناصحًا الطلبة والطالبات بضرورة البحث والتعلم الدائم، لأن التعليم هو سبيلهم للنجاح والوصول لأهدافهم.

وطالب "أكرم" المعلمين بضرورة تحفيز التلاميذ للالتزام بالحضور داخل المدرسة، وتنمية قيم الولاء والانتماء لمدرستهم ومن ثم وطنهم، وعدم اقتصار التعليم على الكتب المدرسية فقط، وتعليمهم الحفاظ على نظافة المدرسة والشارع، وأن تكون المدرسة إضافة للتلاميذ.

ثم قام محافظ الإسماعيلية ومرافقوه بزيارة مدرسة 16 أكتوبر الإعدادية بنين، وحرص على حضور طابور الصباح، وأداء تحية العلم.

وقدَّم "أكرم" التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسى الجديد، مطالبهم بضرورة الانتظام فى الحضور داخل الفصول الدراسية، وأهمية استمرار التعلم وعدم التوقف عن تلقى العلم، حتى ينعموا بمستقبل أفضل، مؤكدًا أنه مازال يتعلم حتى اليوم للحصول على الدكتوراه؛ لإيمانه بأهمية التعليم.

مطالبًا المعلمين بتحفيز الطلاب للحضور والانتظام داخل المدرسة، وخلق علاقة ارتباط وثيقة بين الطالب ومدرسته، مشيرًا أن معيار التقييم هو أن يحب الطالب مدرسته ويحضر إليها بشكل منتظم.

وحرص محافظ الإسماعيلية على تفقد الفصول الدراسية، والاستماع للطلبة والتعرف على أحلامهم وطموحاتهم، كما تفقد المعرض الدائم بالمدرسة.

وفى ختام جولته أكد المحافظ على القائمين على العملية التعليمية بضرورة الاهتمام بالأنشطة وتوفير كافة سبل الرعاية والدعم للطلاب المتميزين وأصحاب المواهب والمبدعين، كما أكد على جميع المسئولين بتكثيف أعمال المتابعة لجميع المدارس وتوفير كافة السُبل لانتظام العملية التعليمية.



الإذاعة المدرسية



التلاميذ يرفعون الاعلام



المحافظ ومرافقوه



المحافظ يتحدث



تلاميذ مدرسة اللغات



جانب من طابور الصباح فى الإسماعيلية



جانب من طابور الصباح



طابور الصباح



مبادرة بداية



محافظ الإسماعيلية أثناء جولته



محافظ الإسماعيلية ووكيل مديرية التربية والتعليم