اليوم السابع
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لقطات جديدة للحريق الهائل داخل مدينة الإنتاج الإعلامى.. صور

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 07:39 م
لقطات جديدة للحريق الهائل داخل مدينة الإنتاج الإعلامى.. صور حريق مدينة الانتاج الاعلامى
كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

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حصل اليوم السابع على صور جديدة لحريق داخل مدينة الإنتاج الإعلامي خاص بلوكيشن للأعمال الفنية سواء المسلسلات أو الأفلام ومكون من طابقين من الخشب واندلعت النيران بداخله والتهمت معظم محتوياته بالكامل ويحاول رجال الحماية المدينة السيطرة على الحريق.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران فى مبنى مكون من طابقين خشب، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على النيران فى المكان.

 

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