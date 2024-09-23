اليوم السابع
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غرق طالب فى مياه نهر النيل أثناء الاستحمام بمنطقة الساحل

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 06:08 م
غرق طالب فى مياه نهر النيل أثناء الاستحمام بمنطقة الساحل نهر النيل- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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غرق طالب داخل مجرى نهر النيل "ترعة الإسماعيلية" بمنطقة الساحل أثناء الاستحمام برفقة أصدقائه، ويقوم رجال الإنقاذ النهرى بعمليات البحث عن جثمانه داخل المياه، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الساحل، بلاغا من شخص 41 عاما ومقيم دائرة قسم الشرابية بأنه حال قيام نجله الطفل البالغ من العمر 10 سنوات طالب بالصف السادس الابتدائي ومقيم بذات العنوان بالاستحمام بمجرى نهر النيل "ترعة الإسماعيلية" برفقة أصدقائه جرفه التيار وغرق، ولم يتهم أو يشتبه في وفاته جنائياً.

وبسؤال شاهد الواقعة عامل 19 عاما زراعي ومقيم محافظة الشرقية، أقر بمشاهدته المذكور حال استغاثته بالمارة لإنقاذه، إلا أنه لم يتمكن أحد من انتشاله، وتم إخطار قوات الإنقاذ النهرى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات للبحث على الجثمان وانتشاله.

 







عرق طالب

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