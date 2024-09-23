اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 09:34 ص
غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان جنوب لبنان ـ صورة أرشيفية
بيروت (أ ش أ)

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نفذ الطيران الحربى الإسرائيلى غارات على سلسلتى جبال لبنان الغربية والشرقية، بدءا من أعالى جرود الهرمل، وجنوبا فى اتجاه جرود وادى فعرة وبنيت وحربتا وحلبتا وبوداى وشمسطار، ووادى أم على.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام اليوم الاثنين، أن الغارات على جرود بوداي أدت إلى استشهاد مدني وإصابة اثنين من أفراد أسرته، بالإضافة إلى إصابة 4 آخرين نقلوا إلى مستشفيات المنطقة، كما أدت الغارات على مناطق العباسية وباتوليه وعين بعال إلى أضرار جسيمة في المنازل والسيارات والمحال التجارية، وبخاصة في مبنى وبرج بعلبكي في منطقة باتوليه - عين بعال.

وأوضحت الوكالة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات الطيبة، السلوقى، مركبا، حولا، عيتا، مارون الراس، العباسية، ميس الجبل، مرتفعات الريحان، كفررمان، برج رحال، عيناثا، بني حيان، الخيام وكفركلا.

ونفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت بلدات عيترون، عيتا الشعب، حانين، وبيت ليف في قضاء بنت جبيل، كما شنت الطائرات أكثر من 80 غارة جوية استهدفت المناطق والأودية الواقعة بين بلدتي أنصار - الزرارية، وعبا - جبشيت، الشرقية - النميرية، أطراف كفرتبنيت- النبطية الفوقا، دير الزهراني - رومين - عزة، أطراف حومين الفوقا، أطراف النبطية الفوقا - حي الجامعات، محيط أوتوستراد كفررمان - الميدنة، أطراف يحمر الشقيف - أرنون، مرتفعات إقليم التفاح وجبل الريحان وأطراف بلدة سجد، محيط معبر كفرتبنيت سابقا، أطراف أرنون - كفرتبنيت.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على مجرى نهر الزهراني بين بلدتي عزة ودير الزهراني، وعلى أطراف بلدة البيسارية، كما شن غارات على معمرية الخرايب، وعلى دفعتين على منطقة حميلا الواقعة بين بلدتي عزة ورومين.







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