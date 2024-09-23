طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. التفاصيل

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات بمنافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية وفروع الشركات التابعة.
وينشر "اليوم السابع"، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية:-
- الطماطم 32جنيها.
البصل 12.5 جنيه .
- البطاطس بـ 25 جنيها .
- الجزر بـ 33.5 جنيه .
- بطاطا 12 جنيها.
- الخيار بـ 17.5جنيه .
الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات
- الكوسة بـ20 جنيها.
-الباذنجان العروس 10 جنيهات .
- الفلفل البلدى بـ 20 جنيها
الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
- الليمون بـ 8.5جنيه
- الموز البلدي بـ 25 جنيها
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