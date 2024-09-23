ضبط 9 طن دواجن و لحوم مجمدة مجهولة المصدر بحملات رقابية بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية 9 طن دواجن و لحوم مجمدة و مصنعات لحوم و لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية مجهولة المصدر خلال الحملات التفتيشية بمراكز المحافظة

و قال الدكتور إبراهيم متولي وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية ( شرطة البيئة و المسطحات المائية- الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن)، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 16 محضر مخالفة و ضبط 9 طن دواجن و لحوم مجمدة و مصنعات لحوم صالحة للإستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و لكن مجهولة المصدر و تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك في إطار توفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.



حملات رقابية بالشرقية



دواجن مجمدة مجهولة المصدر



دواجن مجهولة المصدر