اليوم السابع
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ضبط 9 طن دواجن و لحوم مجمدة مجهولة المصدر بحملات رقابية بالشرقية.. صور

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:14 م
ضبط 9 طن دواجن و لحوم مجمدة مجهولة المصدر بحملات رقابية بالشرقية.. صور جانب من الحملة
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية 9 طن دواجن و لحوم مجمدة و مصنعات لحوم و لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية مجهولة المصدر خلال الحملات التفتيشية بمراكز المحافظة

و قال الدكتور إبراهيم  متولي وكيل الوزارة لمديرية الطب البيطري بالشرقية، أن  إدارة المجازر و التفتيش على اللحوم بالإشتراك مع الجهات المعنية ( شرطة البيئة و المسطحات المائية- الرقابة الإدارية - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - مجالس المدن)،  قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 16 محضر مخالفة و ضبط 9 طن  دواجن و لحوم مجمدة و مصنعات لحوم صالحة للإستهلاك الآدمي ولحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و لكن مجهولة المصدر و تم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وذلك في إطار توفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة و المجهولة المصدر.

حملات رقابية بالشرقية
حملات رقابية بالشرقية

 

دواجن مجمدة مجهولة المصدر
دواجن مجمدة مجهولة المصدر

 

 

دواجن مجهولة المصدر
دواجن مجهولة المصدر

 

 

لحوم مجهولة المصدر
لحوم مجهولة المصدر






الشرقية

مديرية الطب البيطري بالشرقية

حملات رقابية بالشرقية

ضبط دواجن منتهية الصلاحية




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