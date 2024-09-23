ضبط 5 طن أسمنت ومواد غذائية مجهولين المصدر بحملة تموينية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 5 طن أسمنت ومواد غذائية جميعهم مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية بنطاق مركز ديرب نجم.

فقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة بدائرة مركز ديرب نجم برئاسة أحمد القواشتي مدير عام الإدارة بالإشتراك مع مفتشي الرقابة التجارية برئاسة عبد اللطيف النجار وسعيد الشرقاوى وأسفرت الحملة عن تحرير

المحضر رقم 20185 ديرب نجم ضبط 60 شيكارة أسمنت مجهول المصدر وزن الواحدة 50 كجم جملة 3 طن.

و محضر برقم 20188 ضبط 50 شيكارة ذرة فيشار تركي مجهول المصدر وزن الواحدة 20 ك جملة طن، و محضر 20186 لضبط 10 شكائر دقيق فاخر مجهول المصدر وزن الواحدة 50 كجم جملة نصف طن ، و محضر رقم 20187 مجهول المصدر لضبط 50 شيكارة مكرونة زنة الواحدة 10 كجم جملة 500 كجم ، كما تم تحرير 2 محضر لعدم وجود شهادة صحية.



أسمنت مجهول المصدر