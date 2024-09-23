ضبط 118 ألف عبوة جبن منتهية الصلاحية خلال حملة مكبرة بالغربية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملة مكبرة لهيئة سلامة الغذاء بالغربية، من ضبط 118 ألف عبوة جبنة منتهية الصلاحية قبل بيعها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وعرضه على النيابة العامة.

يأتى ذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء علي تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشديد الرقابة علي الاسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الأدمي، وتوجيهات المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية، حيث وردت معلومات بوجود كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، داخل أحد المخازن.

وتم توجيه حملة مكبرة تمكنت من ضبط 118 ألف عبوة جبنة منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.