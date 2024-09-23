اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 12:26 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط عملات أجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه فى السوق السوداء

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 11:16 ص
ضبط عملات أجنبية بقيمة 10 ملايين جنيه فى السوق السوداء قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.







جرائم الأموال العامة

قضايا الإتجار

العملات الأجنبية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة