ضبط تاجر عملة غسل 40 مليون جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية

كتب محمود عبد الراضي

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).



قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية