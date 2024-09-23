اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 08:08 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط تاجر عملة غسل 40 مليون جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 06:28 م
ضبط تاجر عملة غسل 40 مليون جنيه في شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية أموال ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).


قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 40 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

 







غسل اموال

الداخلية

حوادث

اخبار الداخلية




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة