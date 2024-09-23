ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بقطع آثار مقلدة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عدد من الأشخاص بالقاهرة بحوزتهم قطع أثرية "مقلدة" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، حيث أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة قيام عدد من الأشخاص بعرض قطع أثرية داخل أحد المقاهى بدائرة قسم شرطة قصر النيل .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلاً من طرف أول ( 6 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم عدد 3 قطع حجرية يشتبه فى أثريتها ، طرف ثان ( 6 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية) وبمواجهتهم أقر الطرف الأول بعدم أثرية القطع الحجرية المضبوطة بحوزتهم وإعتزامهم النصب من خلال بيعها للطرف الثانى كونها أثرية، وأضاف الطرف الثانى بإعتزامهم النصب والاحتيال على الطرف الأول.