صحة شمال سيناء تفعل خطة للوقاية من الأمراض المعدية بالمعاهد الأزهرية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، استعداد المديرية الكامل للعام الدراسي الجديد في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "بداية" ، جاء ذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومتابعة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

ووجهت إدارة الطب الوقائي والرعاية الصحية الأساسية بمتابعة تفعيل خطة وزارة الصحة للوقاية والحد من الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة ومدير عام الطب الوقائي، أن الإدارة قامت بإعداد خطة دورية للمرور والإشراف وأحكام الرقابة الوقائية داخل المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة. كما تم تكليف مدير المديرية بتفعيل هذه الخطة بشكل فعّال.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة أميرة خلوصي، مدير مكافحة الأمراض المعدية والترصد، خلال اجتماعها مع الدكتور محمد عبد العظيم، مدير عام منطقة الأزهر بشمال سيناء ، عن موافقة الأخير على عقد اجتماعات متتالية مع مديري المعاهد الأزهرية لعرض خطة مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء للحد من الأمراض المعدية. وستبدأ الاجتماعات يوم الإثنين القادم بإدارة العريش الأزهرية.

وفي إطار هذه الجهود، أشار هاني إسماعيل، مراقب عام صحة البيئة، إلى الانتهاء من أعمال الفريق الوقائي الخاص بتطهير خزانات المدارس، مشدداً على أهمية إعداد خطة مناسبة لمتابعة تطعيمات المدارس والتثقيف والإعلام الصحي.

كما أوضح فتحي عثمان، مدير مكتب التثقيف والإعلام، أن مديرية الصحة تعمل على تكثيف جهودها للنهوض بالمنظومة الصحية بشمال سيناء. وأكد أن خطة إدارة الطب الوقائي للحد من انتشار الأمراض المعدية مستمرة، مشدداً على أن "أمانة الوقاية خير من العلاج" هي هدف إدارة الطب الوقائي.