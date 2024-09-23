اليوم السابع
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رفع تجمعات قمامة في أبو النمرس بالجيزة استجابة لشكاوى المواطنين

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:38 ص
رفع تجمعات قمامة في أبو النمرس بالجيزة استجابة لشكاوى المواطنين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
كتبت – مرام محمد

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اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على نتائج لقاءات المواطنين بمراكز (كرداسة، والصف، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، وأوسيم، والحوامدية)، لبحث احتياجاتهم والاستماع لشكاواهم وتلبية متطلباتهم.

واستمع رؤساء المراكز خلال اللقاءات إلى شكاوى المواطنين، وناقشوا سبل حلها مع الجهات المعنية وسرعة البت فى عدد من الطلبات.

وشهد لقاء عدد من المواطنين بمركز ومدينة منشأة القناطر، مناقشة إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء واستكمال إجراءات التقنين لقطعة أرض واستخراج شهادة بيانات والتعامل معها وحلها.

وفي كرداسة، تقدم مواطنون بشكوى بشأن وجود جراج يتعدى على الطريق العام بقرية المعتمدية بجوار منطقة دريم، وعليه تم إغلاق الجراج وإزالة التعديات وفتح الطريق.

وشهد اللقاء، شكوى من تعدي "كوفي شوب" بشارع التهامي على الطريق العام وإشغال الطريق، وعليه تم رفع الإشغالات وتسهيل حركة الطريق وتوجيع إنذار للمنشأة بالغلق في حال تكرار المخالفة.

وفي مركز ومدينة أبو النمرس، اشتكى مواطن من قيام مواطن بغلق شارع بقرية ترسا، وعليه تم فتح الطريق وتحرير محضر بالواقعة.

واشتكى مواطنون من وجود تجمعات للقمامة وطفوحات للصرف الصحي بالحرانية وزاوية أبو مسلم، وعليه تم حلها الشكاوى.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أكد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكاواهم والعمل على حلها مما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ويلبى احتياجاتهم.







محافظ الجيزة

الجيزة

كرداسة

أبو النمرس

منشاة القناطر



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