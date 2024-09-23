رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث سبل توفير أدوية مرضى الأورام

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل مع أحد مسئولي شركات الأدوية، بمقر هيئة الرعاية الصحية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يأتي اللقاء في إطار إستراتيجية الهيئة لتعزيز الشراكات مع شركات الأدوية العالمية لتوفير أفضل وأحدث العلاجات، وخلال اللقاء، تم بحث سبل دعم مرضى الأورام و إنشاء مراكز تميز لأمراض العيون ودعم المسوح الصحية.

وأعلن رئيس هيئة الرعاية الصحية عن الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون وعقد شراكة استراتيجية لتحسين العلاجات ومخرجات الرعاية الطبية وتطوير منظومة البحوث الإكلينيكية بالهيئة.

كما أكد "السبكي" على أن التعاون يمتد أيضًا إلى مجالات التوعية والتشخيص المبكر والعلاج والأبحاث العلمية للأورام والهيموفيليا والتصلب المتعدد والرمد، فضلًا عن إنشاء مركز تميز عالمي لطب العيون بمستشفى رمد بورسعيد .

وخلال اللقاء تم استعراض إمكانية الاستفادة من تجربة الهيئة في ميكنة المعلومات الصحية والسجلات الطبية الإلكترونية، وفي ذات السياق، قال رئيس هيئة الرعاية الصحية "نجحنا في إصدار أكثر من 40 مليون روشتة طبية سنويًا، تشمل حوالي 120 مليون صنف دوائي بتكلفة تصل إلى 3.5 مليار جنيه في 6 محافظات، ضمن نظام التأمين الصحي الشامل، ومن المتوقع أن تصل التكلفة إلى ما بين 70 و80 مليار جنيه سنويًا مع التوسع لتغطية جميع محافظات الجمهورية"، مؤكدًا أن السوق المصري يعتبر سوقًا كبيرًا وواعدًا للاستثمار في القطاع الصحي.