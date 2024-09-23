اليوم السابع
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رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:41 م
رئيس مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية لمحاكم القضاء الإدارى على مستوى الجمهورية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
كتب - أحمد عبد الهادى

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عقدت الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري اجتماعها اليوم الإثنين بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار حسام عميرة  نائب رئيس مجلس الدولة–رئيس محكمة القضاء الإداري والمستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة.

 ووافقت الجمعية على اعتماد الحركة القضائية لمحكمة القضاء الإداري للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع عدد (1223) عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة، حيث رُوعيت المصلحة العامة لرغبات السادة المستشارين، وفي ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص.
 
ورحب المستشار رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل.
  
وأكد رئيس المجلس، أهمية تنظيم سير العمل بالمحكمة، وزيادة عدد الدوائر بمحكمة القضاء الإداري؛ للانتهاء من القضايا المتراكمة، وتقليص زمن التقاضي وصولاً للعدالة القضائية الناجزة.
 
وفي ختام كلمته أكد رئيس المجلس، على حرصه على توفير بيئة قضائية مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال جاهزيه جميع المباني والمقرات على مستوى الجمهورية؛ لاستقبال العام القضائي الجديد بما يساهم في تحقيق العدل.

الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري
الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري

 







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المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الاداري




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