رئيس تشيلى يلتقى نظيره الفلسطينى خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

فاطمة شوقى

يلتقي رئيس تشيلي جابرييل بوريك مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، خلال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في نيويورك، من أجل تأكيد دعمه لفلسطين و غزة، حسبما أكدت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقالت صحيفة التيمبو التشيلية إن بوريك هو مدافع مشهور عن القضية الفلسطينية، ووصف بوريك، مراراً وتكراراً الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة بأنه "همجية" و"عنف إجرامي".

وأشارت الصحيفة إلى أن حصيلة القتلى في القطاع الفلسطيني تجاوزت منذ بدء الحرب قبل 11 شهرا ونصف الشهر، 41400 قتيل، بحسب وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.

وفي يناير تقدمت تشيلى، بالتعاون مع المكسيك، بطلب إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب محتملة في سياق الحرب فى غزة.

بالإضافة إلى ذلك، انضمت تشيلي رسميًا في 13 سبتمبر إلى الاتهام بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد إسرائيل، والذي قدمته جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها أيضًا في لاهاي.

وقال بوريك حينها على شبكات التواصل الاجتماعي: "يجب على المجتمع الدولي أن يفعل كل ما في وسعه لوقف المذبحة في غزة، فلا يمكننا أن نكون غير مبالين".

وتعد تشيلي، التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من 500 ألف نسمة، موطنًا لواحدة من أكبر المجتمعات الفلسطينية خارج العالم العربي، وقد اعترفت بفلسطين كدولة "حرة ومستقلة وذات سيادة" في عام 2011، خلال أول حكومة للمحافظ سيباستيان بينيرا (2010-2014).

وخلال مشاركته في الأمم المتحدة، سيعقد بوريك أيضًا اجتماعات مع نظيره الجواتيمالي برناردو أريفالو دي ليون؛ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

