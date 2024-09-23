رئيس الوزراء: نحرص على توفير مختلف متطلبات تطوير التعليم قبل الجامعى

كتبت هند مختار

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، لكونه يرتبط بتشكيل وبناء عقل النشء المصري، وصقل مهاراته؛ على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت في إضافة نحو 100 ألف فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء هذا العام الدراسي، الأمر الذي أدى إلى خفض الكثافة، لتصبح في كل المدارس في مصر حالياً أقل من 50 طالباً في الفصل الواحد، باستثناء 47 مدرسة، ويتم العمل على حل هذه المشكلة بها في أقرب وقت.

كما عرض الوزير نتائج جولته الميدانية الموسعة أمس في عدد من محافظات صعيد مصر، لمتابعة جاهزية المدارس والفصول الدراسية، والتي شملت محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، موضحاً أنه تم تفقد نحو 40 مدرسة، بينها 10 مدارس بشكل مفاجئ، واطمأن على العديد من الترتيبات وعلى رأسها انتظام العملية التعليمية، وتسليم الكتب الدراسية، ومختلف التجهيزات من معامل ومكتبات وقاعات رياض أطفال، والتأكد من القوائم والجداول المعلقة بكل فصل، مضيفاً أنه تم أيضاً بالتزامن مع هذه الجولة الموسعة، تكليف قيادات الوزارة بالمرور على مختلف المدارس في عدة محافظات أخرى لمتابعة استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد.

وأضاف محمد عبد اللطيف أنه حرص كذلك خلال جولته الميدانية على متابعة تنفيذ الآليات والحلول التي نفذتها الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظات لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين، موضحاً أنه كما ساهمت حلول خفض كثافة الفصول في إضافة 100 ألف فصل جديد، فقد أثمرت الحلول المتبعة أيضاً لسد عجز المدرسين عن انفراجة كبيرة، كما أن هناك سعياً دائماً ومستمراً للتعامل مع كافة التحديات، وفقاً لخصوصية كل إدارة مدرسية.

كما عرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على رئيس الوزراء عدداً من المقترحات والمطالب التي من شأنها تحسين وتطوير العملية التعليمية في عددٍ من المدارس، مثل تغيير جانب من الأثاث المدرسي وعدد من التجهيزات الأخرى، مؤكداً أن المدرسين يعملون حالياً في مناخ عمل جيد، وكذا الأمر فيما يتعلق بأولياء الأمور، كما يتم متابعة القرارات والترتيبات التي يتم اتخاذها أولاً بأول سعياً للوصول إلى الصورة المأمولة للمنظومة التعليمية.

وثمن محمد عبد اللطيف الجهود التي تقوم بها المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» من خلال فعالياتها في مختلف المحافظات بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، والتي تضمنت أنشطة تحفيزية على مستوى محافظات الجمهورية، مع توزيع مستلزمات المدارس، في إطار تنفيذ أحد محاور المبادرة الرئيسية وهو تطبيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجاً وتسهيل وصول مستلزمات المدارس لمستحقيها من الطلاب.