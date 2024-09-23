رئيس القابضة لمياه الشرب يعقد لقاءا مع قيادات شركة أسوان

أسوان- صلاح المسن

عقد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى اليوم، لقاء بالديوان العام للشركة بأسوان، بحضور نائبه دكتور صلاح بيومى، حضره من شركة أسوان القائم بتسيير الأعمال المهندس عبدالصبور الراوى، واللواء هشام عبدالحفيظ، والمهندس جمال الدين آحيد مستشار القابضة لجنوب الصعيد، والمهندس عبدالرحيم محمود استشارى الشركة الهندسى، ورئيس قطاع الصرف الصحي مهندس محمد على والمدير المالى محاسب محمد سعد.

يأتي ذلك في إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في سحب عينات من المحطات والمرشحات والمنازل بأسوان، للتأكد من جودتها وصلاحيتها.

من ناحية أخري، كان قد تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الفرق الفنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجهاز تنظيم المياه لإستكمال أعمال آخذ العينات من المحطات والمرشحات والشبكات والمنازل ، وقد قام أعضاء الفرق الفنية برفقه اللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد بتفقد محطة مياه الشرب بالرقبة ( 1 و 2 ) بمركز دراو ، وأيضاً محطة أبو الريش قبلى ( الشيخ على ) حيث تم قياس مؤشرات الكلور والعكارة، وأكدت نتائج التحاليل مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية المصرية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (458) لسنة 2007، كما تم القيام بمقابلة الأهالى وتناول مياه الشرب من منازلهم للتأكيد على سلامة وجودة المياه وخلوها تماماً من أى ملوثات.