اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 سبتمبر 2024 11:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى البيت الأبيض

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 11:00 م
رئيس الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى البيت الأبيض رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم /الإثنين/، إلى البيت الأبيض، في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.


وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أنه من المقرر أن يبحث الشيخ محمد بن زايد -خلال الزيارة- مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين، وشراكتهما الاستراتيجية في جميع المجالات، خاصةً الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة، وغيرها من المجالات التي تخدم رؤية البلدين تجاه بناء مستقبل أفضل لشعبيهما.







رئيس الإمارات

الإمارات

البيت الأبيض

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة