"حيانى يا بلح".. انطلاق موسم حصاد البلح بمزارع القليوبية..صور

القليوبية - إبراهيم سالم

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، تقريرا مصور من موسم حصاد البلح، الذي انطلق بمزارع النخيل بالقليوبية بكافة أنواعه، مما رسم البهجة والسعادة علي وجوه المزارعين والعمال بالموسم، والذي يعتبر موسما أساسيا لهم علي مدار العام، حيث يبدأ موسم الحصاد منتصف شهر أغسطس من كل عام ويستمر حتي منتصف شهر أكتوبر من كل عام.

وكشف محمد عبد الله، أنه يعمل بهذه المهنة منذ حوالي 25 عاما، حيث كان يعمل وهو ابن 13 عاما، موضحا أنه يبدأ الموسم بتقليم النخيل وتلقيحه في شهر يناير من كل عام، ثم يبدأ في شهر مارس تلقيح الطرح، وكذلك تحصين النخيل لمنع انتشار السوس بها لمنع الضرر بالنخيل والإنتاج الجديد.

وتابع أنه يبدأ موسم الحصاد منتصف شهر أغسطس من كل عام ويستمر حتي منتصف شهر أكتوبر من كل عام، مشيرا إلى أن هناك أنواع كثيرة من البلح منها "الزغلول، والسماني، والبارحي، وعرابي، وبنت عيشة، وصوابع الست"، وغيرها من الأنواع التي يصل عددها حوالي 15 صنفا، موضحا أن هناك إقبال كبير علي أنواع البلح بالمحافظة من المحافظات الأخرى.



حصاد البلح







حصاد البلح







