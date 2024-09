جنوب أفريقيا تعتقل امرأة حاولت تهريب 63 كبسولة كوكايين داخل معدتها.. فيديو

اعتقلت شرطة جنوب أفريقيا امرأة كانت تخبأ 63 كبسولة ممتلئة بالكوكايين فى معدتها، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر 30 عاما وبحوزتها "أكثر من 63 كبسولة يشتبه في أنها ممتلئة كوكايين"، لكنها لم تتمكن على الفور من تحديد قيمة المخدرات المضبوطة.

وأشارت صحيفة كينتا فويرزا المكسيكية إلى أن دائرة شرطة جنوب افريقيا بثت مقطع فيديو يظهر رصاصات يشتبه فى أنها كوكايين ، وهى زعمت أنها عثرت عليها من جثة شخص يشتبه فى أنه يتاجر بالمخدرات فى مطار أو آر تامبو بجوهانسبرج .

#sapsHQ The process to release the suspected drugs from her body is underway. She has already released more than 60 bullets of suspected cocaine thus far. She is currently under police guard and custody.



