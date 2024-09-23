اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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قادمة من البرازيل..

جنوب أفريقيا تعتقل امرأة حاولت تهريب 63 كبسولة كوكايين داخل معدتها.. فيديو

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 04:39 م
جنوب أفريقيا تعتقل امرأة حاولت تهريب 63 كبسولة كوكايين داخل معدتها.. فيديو كوكايين - أرشيفية
فاطمة شوقى

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اعتقلت شرطة جنوب أفريقيا امرأة كانت تخبأ 63 كبسولة ممتلئة بالكوكايين فى معدتها، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على امرأة تبلغ من العمر 30 عاما وبحوزتها "أكثر من 63 كبسولة يشتبه في أنها ممتلئة كوكايين"، لكنها لم تتمكن على الفور من تحديد قيمة المخدرات المضبوطة.

وأشارت صحيفة كينتا فويرزا المكسيكية إلى أن  دائرة شرطة جنوب افريقيا بثت مقطع فيديو يظهر رصاصات يشتبه فى أنها كوكايين ، وهى زعمت أنها عثرت عليها من جثة شخص يشتبه فى أنه يتاجر بالمخدرات فى مطار أو آر تامبو بجوهانسبرج .


ونشرت الشرطة أيضًا صورة بالأشعة السينية قالت إنها "أكدت واكتشفت أجسامًا غريبة على شكل كبسولات في معدة المرأة المعتقلة.


وذكر بيان للشرطة أن المشتبه بها من ناميبيا ووصلت إلى جنوب أفريقيا قادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية.







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مخدرات

تهريب كوكايين

البرازيل




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