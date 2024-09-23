جامعة قناة السويس تنظم برنامجا تدريبيا للتغذية العلاجية ضمن مبادرة "بداية"

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقدت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا متخصصا حول التغذية العلاجية للكبد الدهني ومقاومة الإنسولين، بقاعة الاجتماعات بمجمع السباحة بهيئة قناة السويس.

وذلك في إطار التزام جامعة قناة السويس بتحقيق التنمية البشرية وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع، بما يسهم في مواجهة التحديات الصحية الراهنة، وضمن مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "بداية".

وفي تصريح للدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أشار إلى أهمية هذا البرنامج في تعزيز الوعي الصحي للمواطنين، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى بناء مجتمع صحي ومتعلم من خلال تقديم معلومات قيمة حول الصحة والتغذية.

وأضاف "مندور" أن مصفوفة البرامج التدريبية التي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ممثله في إدارة تدريب أفراد المجتمع تُعد خطوة مهمة نحو تمكين المجتمع من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، في إطار جهود مبادرة "بداية" لتعزيز الوعي الصحي والتغذية السليمة.

وبدورها، أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسعى لتحسين جودة الحياة لدى المواطنين، مشددة على أهمية التغذية السليمة كجزء أساسي من نمط الحياة الصحي.

وأضافت "دينا أبو المعاطي" أهداف البرنامج تتمثل في رفع الوعي الصحي من خلال تعزيز فهم المشاركين لمشكلات الكبد الدهني ومقاومة الإنسولين، تقديم استراتيجيات علاجية، و تقديم نصائح عملية للتغذية والعادات الصحية التي تدعم صحة الكبد.

وقد تناول البرنامج التدريبي عدة محاور تشمل أعراض الكبد الدهني، أسباب المرض، وطرق العلاج، بالإضافة إلى أهمية الفيتامينات والأعشاب في دعم صحة الكبد.

جاء البرنامج التدريبي بإشراف الدكتور نادر نمر عميد كلية الطب ، وبإشراف تنفيذي الدكتورة عبير هجرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حاضر بالبرنامج الدكتورة نهى محسن يوسف إبراهيم أبو جريشه أستاذ الفسيولوجيا الطبية واستشاري التغذية العلاجية بكلية الطب.

كما عرض البرنامج معلومات أساسية عن الكبد منها :أهمية الكبد في جسم الإنسان، دوره في معالجة المواد الغذائية وتنقية الدم، تعريف الكبد الدهني كمرض ، أنواع الكبد الدهني، أسباب الكبد الدهني، فوائد تناول أطعمة غنية بمضادات الأكسدة مثل الزنجبيل والخضروات الورقية.

العلاج بالأعشاب مثل الثوم؛ لتخفيف التهابات الكبد، والشاي الأخضر الذي يمنع تراكم الدهون، الأفوكادو الغني بالدهون الصحية والألياف.

كما تطرقت المحاضره لشرح مفهوم مقاومة الإنسولين، وكيف تؤثر الدهون على الأنسجة وتزيد من حجم السمنة الموضعية.

كما قدمت الدكتور نهى محسن بعض نصائح عملية منها : تقليل النشويات والسكر،اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

أشرف على تنظيم البرنامج المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، والأستاذ أحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، حيث تم استقبال 24 مستفيدًا ومستفيدة من مختلف الفئات.

واختتمت الفعالية بتقديم استشارات فردية للمشاركين، مما يعكس التزام جامعة قناة السويس بتعزيز الصحة العامة وتوفير المعرفة اللازمة لمواجهة التحديات الصحية.