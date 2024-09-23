اليوم السابع
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جامعة عين شمس والمركز الثقافى الأرثوذكسى ينظمان احتفالية لدورات لغة الإشارة

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 09:45 م
جامعة عين شمس والمركز الثقافى الأرثوذكسى ينظمان احتفالية لدورات لغة الإشارة جامعة عين شمس ، ارشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تنظم جامعة عين شمس والمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى احتفالية توزيع شهادات دورات لغة الإشارة المصرية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة والمركز.

يأتى الحفل تحت إشراف الدكتورة حنان السعيد منسق عام البرتوكول يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر الساعة 11 صباحا بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويقام الحفل برعاية كريمة من الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة شمس ونيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى.







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