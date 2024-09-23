جامعة سوهاج: فحص وعلاج 746 شخصا بالمجان ضمن مبادرة "بداية جديدة"

سوهاج محمود مقبول

أطلقت جامعة سوهاج قافلتها الطبية المجانية لقرية بني حميل بمركز البلينا، حيث قامت بفحص وعلاج 736 مواطنًا بالمجان، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية" صرح بذلك الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة أن القافلة تمثل باكورة الأنشطة الصحية والمجتمعية للجامعة، وتهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية للمواطنين، وذلك ضمن جهود الدولة لبناء الإنسان المصري والاستثمار في البشر.

وأوضح الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القوافل الطبية تتضمن إجراء الكشف الطبي، تقديم العلاج بالمجان، وتوعية المواطنين من خلال الندوات والمحاضرات شارك في القافلة نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات، وتم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى، بالإضافة إلى تحويل 26 حالة تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفى الجامعي.

شملت القافلة 15 تخصصًا طبيًا، منها الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والتوليد والمخ والأعصاب والجلدية وغيرها، وشارك فيها 17 طبيبًا من المستشفيات الجامعية. كما تم تنفيذ عدد من الندوات التوعوية لكافة الفئات العمرية، حيث شارك فيها أكثر من 250 من أهالي القرية، وتناولت مواضيع مثل الصحة الإنجابية وأهمية تنظيم الأسرة، والمخاطر الصحية والاجتماعية للزواج المبكر، والتغذية السليمة للأم والطفل، وصحة الشباب والمراهقين، وأهمية ممارسة الرياضة، والأضرار الصحية للتدخين والإدمان.

شارك في القافلة الدكتور أحمد فتحي النحاس، وكيل كلية الطب البشري لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور أسامة العريبي، أستاذ مساعد الجراحة العامة ومدير الاستقبال بالمستشفى الجامعي الجديد، كما قدمت الندوات الطبيبة آلاء جمال والطبيبة داليا سعد والطبيبة أميرة فايز والطبيبة هاجر علي. وتعد هذه القافلة نموذجًا مهمًا في تقديم الرعاية الصحية المجانية، وتعكس التزام جامعة سوهاج بخدمة المجتمع وتحسين مستوى الصحة العامة في القرى والمناطق النائية.