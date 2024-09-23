تواصل فعاليات مقرأة القرأن الكريم وتكريم حفظة كتاب الله في شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

واصلت مديرية أوقاف شمال سيناء فعاليات وأنشطة مقرأة القرأن الكريم في المساجد الكبرى.

وقال الشيخ محمود مرزوق، مدير المديرية، الهدف تعظيم دور المساجد في نشر قيم القرآن الكريم وتعاليمه، حيث تعقد هذه المقرأة يومين في الأسبوع، هما فجر يومي الإثنين والخميس، في المساجد الكبرى. أضاف انه تأتي هذه المبادرة لتحقيق الأجر والثواب العظيم لكل من يشارك فيها، مما يعزز روح الإيمان والتقوى لدى المصلين ورواد المساجد.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية أوقاف شمال سيناء حفل تكريم للأطفال المتميزين وحفظة القرآن الكريم المشاركين في البرنامج الصيفي بمساجد إدارة أوقاف الحسنة.

وشارك في هذا الحفل الشيخ سيد أحمد، مدير إدارة أوقاف الحسنة، والشيخ عصام عبد الهادي، مفتش أول الدعوة، و تم توزيع الهدايا وشنط المدارس والأدوات الدراسية على الأطفال، مما أضفى جواً من الفرح والسعادة بين الأطفال ورواد المسجد.

وأكد الشيخ محمود مرزوق، مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، أن هذه الفعاليات تأتي في إطار رؤية المديرية لتنشئة جيل واعٍ ومثقف يتسم بالأخلاق الحميدة والقيم النبيلة، وقادر على مواجهة تحديات المستقبل بثقة وإيمان.

وشدد على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الأنشطة التربوية والدينية التي تعزز قيم الإسلام وتساهم في بناء جيل قوي يسهم في نهضة مجتمعه ووطنه.