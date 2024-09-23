اليوم السابع
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الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:50 م
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تلميذ يهاجم زملائه بمطرقة وسكين ويصيب 3 جنوب شرقى سيبيريا

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 01:12 م
تلميذ يهاجم زملائه بمطرقة وسكين ويصيب 3 جنوب شرقى سيبيريا الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أفادت الأجهزة الأمنية الروسية اليوم الاثنين، بإصابة 3 طلاب فى منطقة بالاجانسكويه بمقاطعة إيركوتسك الروسية الواقعة جنوب شرقى سيبيريا، جراء مهاجمة تلميذ لزملائه باستخدام مطرقة وسكين، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

ووقع الحادث فى بالاجانسكويه خلال فترة الاستراحة المدرسية، حيث هاجم أحد الطلاب زملائه بسكين ومطرقة في غرفة تبديل الملابس، ما أدى لإصابة 3 طلاب.







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