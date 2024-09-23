تفاصيل إحالة صاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم

كتب كريم صبحى

قررت نيابة جنوب القاهرة، إحالة صاحب شركة للمحاكمة أمام محكمة الجنح فى واقعة النصب على عدد من المواطنين، بعدما زعم قدرته على توظيفهم ومساعدتهم على العمل في عدد من الدول مقابل حصوله على مبالغ مالية من المواطنين.



ونجحت الداخلية في ضبط صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، حيث أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (أحد الأشخاص) بإدارة (شركة "بدون ترخيص" - كائنة بمحافظة القاهرة) للنصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون، والترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الإجتماعى.