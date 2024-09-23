تعليم الكبار بكفر الشيخ: عقد امتحانات فورية وعمل الاستكتابات ضمن مبادرة بداية

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بكفر الشيخ بعدد من قرى كفرالشيخ، في المبادرة الرئاسية بداية، بعقد امتحانات فورية لمن يجيدون القراءة والكتابة وعمل الإستكتابات وتقديم الخدمات المتاحة لذوي الهمم، بالتعاون مع جميع الجهات المشاركة، برئاسة إبراهيم غنيم، مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع كفرالشيخ، وبحضور عاصم فوزى سكران، مدير إدارة كفرالشيخ، وصبحي الدياسطي إدارة الشهادات.

وعبر إبراهيم غنيم، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بكفر الشيخ عن سعادته بالمشاركة في المبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي تسعى تحقيقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 حتى إعلان مصر خالية من الأمية، مؤكدا أن مشاركة تلك المبادرات تخلق روحا من التعاون بخلاف التوعية والتثقيف بالموضوعات المختلفة مثل( خطورة الزيادة السكانية – الحفاظ على البيئة – التصدي للشائعات الإلكترونية – ترسيخ قيم الولاء و المواطنة ..........).

وأضاف غنيم، أن عمل الهيئة خلال هذه الفترة يقوم على البناء على إنجازات الدولة الحديثة، ويجب أن نطور سلوكياتنا، للحفاظ على هذه المكتسبات، من خلال حياة جديدة ألا وهى التثقيف التوعوي فى القرى والمحافظات والمدن، فيجب توصيل أهداف الدولة من المكتسبات المقدمة من إسكان وصحة وبنية تحتية، وعلينا النزول لأرض الواقع ، والتنسيق مع الجهات الشريكة لما تمتلكه من قوى بشرية؛ لتوعيتهم للمحافظة على هذه المكتسبات لنا جميعا كبار وصغار متعلمين وأميين.

وأكد غنيم، هذه هى الرؤية الجديدة لهيئة تعليم الكبار، ويتم ذلك بالتكامل والتواصل بين الهيئة، والجهات المعنية؛ لنشر التثقيف والتوعية بقضايا المجتمع المختلفة ولخلق هذه الحالة من التكامل يجب أن يكون لدينا أفراد واعين مؤثرين إيجابيين لهم دور هام فى التأثير على المجتمع.



جانب من استكتاب سيدة



عقد إمتحانات فورية وعمل الإستكتابات ضمن مبادرة بداية بقرية بكفر الشيخ



عقد إمتحانات فورية وعمل الإستكتابات ضمن مبادرة بداية بقرية



عقد إمتحانات فورية وعمل الإستكتابات ضمن مبادرة بداية



