تعرف على تفاصيل الدبلومات المهنية بكلية الطب جامعة المنصورة

الدقهلية – سارة الباز

إذا كنت خريجا بإحدى كليات المجموعة الطبية، وتبحث عن تفاصيل الدبلومات المهنية التي تمنحها كلية الطب البشري بجامعة المنصورة، فهنا عبر سطور اليوم السابع المقبلة، نقدم كافة التفاصيل التي تحتاجها لاتخاذ قرارك في التخصص الذي تريد أن تدرسه.

تتيح كلية الطب بجامعة المنصورة التخصص في 10 دبلومات مختلفة بنظام الساعات المعتمدة، وهي:

1- الدبلومة المهنية في الكيمياء الطبية الشرعية وعلم السموم التحليلي

تصل مدة الدراسة في الدبلومة المهنية في الكيمياء الطبية الشرعية وعلم السموم التحليلي إلى عام، بتكلفة 24 ألف جنيها للمصريين، و 7200 دولارا للوافدين، ويشترط في المتقدم أن يكون من خريجي كلية الطب من الحاصلين على بكالوريوس الطب البشري، أوالصيدلة، أو طب الأسنان، أو العلوم، أو الطب البيطري، وأن يقدم خطاب قبول جهة العمل.

2- الدبلومة المهنية لمكافحة العدوى

تصل مدة الدراسة في الدبلومة المهنية لمكافحة العدوى إلى عامين، بتكلفة 9600 جنيها للمصريين، و 2400 دولارا للوافدين، ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلا على إحدى البكالوريوسات التالية:

- حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة.

- حاصل على بكالوريوس طب الفم والأسنان.

- حاصل على بكالوريوس تمريض.

3- الدبلومة المهنية في زراعة نخاع العظام

تصل مدة الدراسة في الدبلومة المهنية في زراعة نخاع العظام إلى عامين، بتكلفة 38400 جنيها للمصريين، و 11200 دولارا للوافدين، ويشترط في المتقدمين من الداخل:

1- خريجى كليات الطب من مختلف الجامعات الحاصلين على درجة الماجستير، أو الدكتوراه في أمراض الدم الإكلينيكية.

2- خريجي كليات الطب من مختلف الجامعات الحاصلين على درجة الماجستير، أو الدكتوراه في طب الأورام بشرط أن تكون الرسالة في أمراض الدم الخبيثة.

المتقدمين من الخارج:

1- خريجي كليات الطب من مختلف الجامعات الحاصلين على درجة الماجستير، أو الدكتوراه في أمراض الدم الإكلينيكية، أو مايعادلها في نفس التخصص.

2- خريجي كليات الطب من مختلف الجامعات الحاصلين على درجة الماجستير، أو الدكتوراه في طب الأورام، أو مايعادلها بشرط أن تكون رسالة الدكتوراه في أمراض الدم الخبيثة.

3- خريجي كليات الطب من مختلف الجامعات الحاصلين على درجة الماجستير، أو الدكتوراه في الأمراض الباطنة، أو مايعادلها بشرط أن تكون رسالة الماجستير، أو الدكتوراه في أمراض الدم الحميدة، أو الخبيثة.

4- الدبلومة المهنية في زراعة القوقعة

تصل مدة الدراسة في الدبلومة المهنية في زراعة القوقعة إلى عام ونصف، بتكلفة 40 ألف جنيها للمصريين، و 12 ألف دولارا للوافدين، ويشترط في المتقدمين أن يكونوا من خريجي كلية الطب من الحاصلين على:

1- درجة الماجستير في الأنف والأذن والحنجرة، أو مايعادلها (الزمالة، البورد).

2- أن يكون قد حضر دورة واحدة على الأقل في مجال تشريح العظام الصخرية.

3- أن يرفق المتقدم موافقة من أحد مراكز زراعة القوقعة المعتمدة على تدريبه، وتشمل هذه المراكز جميع مراكز زراعة القوقعة التابعة للمستشفيات الجامعية، ووزارة الصحة والسكان، والمستشفيات العسكرية.

ويحدد عدد المقبولين حسب الاحتياج سنويا في المراكز المعتمدة لزراعة القوقعة بما يضمن حصول المتدرب على أقصى استفادة علمية مع التدريب المثالى تحت الملاحظة من قبل استشارى زراعة القوقعة.

5- الدبلومة المهنية في أمراض كلى الأطفال

تصل مدة الدراسة في الدبلومة المهنية في أمراض كلى الأطفال إلى عامين، بتكلفة 40 ألف جنيها للمصريين، و 12 ألف دولارا للوافدين، ويشترط في المتقدمين أن يكونوا من خريجي كلية الطب من الحاصلين على درجة الماجستير في طب الأطفال، أو الزمالة، أو البورد، أو مايعادلها، ويحدد عدد المقبولين حسب احتياجات الوحدة السنوية.

6- الدبلومة المهنية في أمراض الأوعية الدموية المخية والسكتة الدماغية

تصل مدة الدراسة في الدبلومة المهنية في أمراض الأوعية الدموية المخية والسكتة الدماغية إلى عام واحد، بتكلفة 9600 جنيها للمصريين، و 6000 دولارا للوافدين، ويشترط في المتقدم أن يكون من خريجي كلية الطب البشري من مختلف الجامعات الحاصلين على درجة الماجستير، أو الزمالة المصرية للأمراض العصبية.

7- الدبلومة المهنية في الفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي

تصل مدة الدراسة في الدبلومة المهنية في الفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي إلى عام واحد، بتكلفة 12 ألف جنيها للمصريين، و 6000 دولارا للوافدين، ويشترط في المتقدم أن يكون من خريجي كلية الطب من مختلف الجامعات الحاصلين على درجة الماجستير، أو الزمالة المصرية للأمراض العصبية.

8- الدبلومة المهنية في أمراض الجهاز الهضمي وكبد الأطفال

تصل مدة الدراسة في الدبلومة المهنية في أمراض الجهاز الهضمي وكبد الأطفال إلى عامين، بتكلفة 40 ألف جنيه للمصريين، و 12 دولارا للوافدين، ويشترط في المتقدم أن يكون من خريجي كلية الطب البشري من الحاصلين على درجة ماجستير طب الأطفال، أو ما يعادلها (زمالة - بورد).

9- الدبلومة المهنية في التغذية الإكلينيكية

تصل مدة الدراسة في الدبلومة المهنية في التغذية الإكلينيكية إلى عامين، بتكلفة 28 ألف جنيها للمصريين، و 10 دولارا للوافدين، ويشترط في المتقدم أن يكون من خريجي كليات الطب البشري.

10- الدبلومة المهنية في مجال الطب الشبكي

تصل مدة الدراسة في الدبلومة المهنية في في مجال الطب الشبكي إلى عام ونصف، بتكلفة 20 ألف جنيها للمصريين، و5000 دولارا للوافدين، ويشترط في المتقدم أن يكون من خريجي كلية الطب من الحاصلين على درجة الماجستير في طب وجراحة العيون، أو الزمالة، أو البورد، أو مايعادلها.