تصالح الفنان عباس أبو الحسن والضحية الثانية فى واقعة دهس سيدتين

كتب أحمد إسماعيل

رفعت محكمة جنح الشيخ زايد جلسة محاكمة الفنان عباس أبو الحسن في واقعة اتهامه بدهس سيدتين مما أدى إلى وفاة إحداهن وإصابة الأخرى بإصابات بالغة، لإصدار القرار.

تغيبت أسرة ضحية عباس أبو الحسن المصابة عن حضور أولى جلسات محاكمة الفنان أمام محكمة جنح الشيخ زايد.

وكشفت مصادر عن تصالح أسرة السيدة المصابة مع الفنان عباس أبو الحسن، وتنازلهم عن الدعوى ضده، حيث حرر أهالي المصابة تنازلا لصالح محامي عباس أبو الحسن، لتقديمه في أولى جلسات المحاكمة اليوم.

كانت أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد الفنان عباس ابوالحسن الى محكمة الجنح في اتهامه بدهس سيدتين أعلى المحور المركزي ما تسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخرى بعدة إصابات.

وكانت قررت النيابة استدعاء الفنان عباس ابوالحسن للمرة الثانية لمواجهته باقوال المصابة الثانية كما تتولى النيابة العامة مواجهته بتعديل الاتهام الموجه اليه من الإصابة الخطأ إلى القتل الخطأ بعد وفاة إحدى الضحيتين متأثرة بإصابتها.

أجرت نيابة الشيخ زايد تحقيقات موسعة في حادث دهس الفنان عباس ابو الحسن لسيدتين على طريق المحور المركزي بالشيخ زايد ما اسفر عن اصاباتهما بعدة اصابات ثم وفاة احداهما بعد ايام من الحادث متأثرة باصابتها كما اصيب الفنان في القدم.

وروى الفنان عباس ابو الحسن خلال التحقيقات التي استمرت قرابة 7 ساعات تفاصيل الحادث حيث قال انه كان عائدا من مول العرب متوجها الى منزله على الطريق الصحراوي واثناء وقت الذروة قرابة الساعة الثالثة والنصف عصرا على طريق المحور المركزي كان يسير على سرعة 30 كم بسبب كثافات متحركة على الطريق فوجيء بخروج سيدتين من خلف سيارة اخرى على يساره فاصطدم بهما بعد فشله في تفاديهما.

وأضاف ابوالحسن إنه توقف على الفور ونزل للاطمئنان على السيدتين واتصل هاتفيا بالاسعاف لنقلهما إلى المستشفى وأثناء مساعدتهما في نقلهما لسيارة الاسعاف اصيب بالتواء في الكاحل وشعر بألم شديد في قدمه اليمنى وعقب تحرك الاسعاف الى مستشفى الشيخ زايد التخصصي فور حضور رجال الشرطة وتحفظهم عليه تم نقله الى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي على اصابته ليتبين اصابته بقطع في وتر الكاحل الأيمن "وتر اكيليس" يستدعي تدخل جراحي.

وعقب الانتهاء من التحقيقات أصدرت النيابة عدة قرارات تضمنت إخلاء سبيل الفنان عباس ابوالحسن بكفالة مالية قدرها 10 الاف جنيه، كما قررت ضم تسجيلات كاميرات المراقبة في موقع الحادث والاستعلام من مستشفى الشيخ زايد التخصصي عن حالة السيدتين المصابتين لبيان مدى سماح حالتهما الصحية لسماع اقوالهما وقررت ايضا عرض السيارة ماركة تويوتا لاندكروزر موديل 2015 على مهندس فني من الإدارة العامة للمرور لفحص حالة السيارة وقت الحادث.

وعقب وفاة احدى السيدتين قررت النيابة تشريح جثمانها ثم تسليمه لذويه وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.