تركيب 150 وصلة مياه الشرب مجانية للأسر الأولى بالرعاية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

نفذت شركة مياه الشرب بالشرقية، 150وصلة مياه، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لدعم الأسر الأولى بالرعاية، ذلك بقرى ( أبو عياد - المناجاة الصغرى - بحر البقر ) مركز ومدينة الحسينية وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وقال المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن فرع الشركة بالحسينية قد قام باستكمال اجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للأسر الاولى بالرعاية بقرى مركز ومدينة الحسينية .. وذلك بالتعاون مع احد مؤسسات المجتمع المدني ووفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة والمؤسسة وتأكيدا للدور المجتمعى للشركة.

وأوضح أن الشركة قامت بدراسة كل حالة على حدا من خلال المعاينة على الطبيعة فى وجود ممثل الجمعية ذلك للتأكد من أحقية الحالات فى الحصول على الدعم الذى توفره الشركة.

وأكد أن الشركة تقدم كافة التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كافة المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

