بدء عمليات التبريد لحريق مدينة الإنتاج الإعلامى منعا لتجدد اشتعال النيران

كتب عبد الرحمن سيد - إيهاب المهندس

يجرى رجال الحماية المدنية بالجيزة ، عمليات تبريد وتتبع لأدخنة المنبعة من حريق داخل مبنى خشبي مكون من طابقين فى مدينة الإنتاج الإعلامى تحسبا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وسط تمركز قيادات من مديرية أمن الجيزة بعد تكليف فريق بحث لكشف ملابسات الحريق بالكامل.



يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان حول واقعة حريق مخزن ديكوارات وأخشاب لوكيشن تصوير بمبنى خشبى مكون من طابقين داخل مدينة الإنتاج الإعلامى والمسئولين عن الموقع المشتعل بالنيران لكشف بيانات وتفاصيل الحريق بالكامل.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق فى مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران فى مبنى مكون من طابقين خشب، ويقوم رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على النيران فى المكان.



