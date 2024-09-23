بدء تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة بحي أول مدينة الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الاسماعيلية، بشأن متابعة تنفيذ منظومة الجمع السكني، والتي تعمل على جمع المخلفات والقمامة من المنازل والمحلات مباشرة، والتي بدأت الأسبوع الماضي بمنطقة المحطة القديمة بحي أول مدينة الإسماعيلية.

حيث تم التواصل بين الوحدة المحلية لحى أول مدينة الإسماعيلية ومواطني منطقة الجامعة القديمة، لاستكمال تنفيذ المنظومة بالمنطقة، وتم الاتفاق على استخدام صناديق القمامة، بحيث يقوم سكان كل عقار بوضع صندوق خاص أسفل العقار، وكل سكان العقار يقومون بإلقاء القمامة فيه، على أن تمر سيارات الحي يومياً في نفس الميعاد "الساعة السادسة مساء"، لتجميع هذه القمامة من الصناديق مباشرة.

ومع مرور الوقت ونجاح المنظومة سيقوم الحي برفع حاويات القمامة من المنطقة، وبذلك يتم التخلص من مشكلات النباشين والتروسيكلات من المنطقة.

و أشار أمير عبدالله رئيس حي أول مدينة الإسماعيلية، إلى أنه تم التنسيق مع أتحاد الشاغلين بالمنطقة، وتم الإعلان على صفحة التواصل الاجتماعي، وتم المرور الأحد على المنطقة بالكامل ابتداءًا من الساعة السادسة مساءًا. وتم التنبيه على جميع المحلات بوضع صناديق أمام كل المحلات وسيتم رفعها أثناء المرور، كما تم التنسيق مع السكان، وسيتم وضع صندوق أمام كل عمارة.

بدء تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة بمنطقة الجامعة القديمة فى الإسماعيلية



بدء تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة بمنطقة الجامعة القديمة فى الإسماعيلية



بدء تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة بمنطقة الجامعة القديمة فى الإسماعيلية



بدء تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة بمنطقة الجامعة القديمة فى الإسماعيلية



بدء تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة بمنطقة الجامعة القديمة فى الإسماعيلية



بدء تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة بمنطقة الجامعة القديمة فى الإسماعيلية



بدء تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة بمنطقة الجامعة القديمة فى الإسماعيلية



بدء تطبيق منظومة جديدة لجمع القمامة بمنطقة الجامعة القديمة فى الإسماعيلية