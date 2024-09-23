بابا الفاتيكان يلغى جدول أعماله بسبب إصابته بأنفلونزا خفيفة

كتبت ـ فاطمة شوقى

ألغى البابا فرانسيس جدول أعماله، بسبب إصابته بأنفلونزا خفيفة، كما أفاد الفاتيكان. وجاء في البيان الذي صدر في وقت مبكر من الصباح: "بسبب حالة خفيفة من الأنفلونزا، وكإجراء احترازي في ضوء الرحلة في الأيام المقبلة، تم إلغاء الاجتماعات البابوية المقررة اليوم".

وستتم الرحلة إلى لوكسمبورج وبلجيكا، وهي الجولة السادسة والأربعون للبابوية، في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر، بعد أيام فقط من الرحلة الطويلة عبر آسيا وأوقيانوسيا.

وكان بابا الفاتيكان، استبعد البابا فرانسيس، إمكانية زيارة فرنسا لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام حيث أنه يتزامن مع احتفال تقليدى اعتاد البابا الاحتفال به فى روما، حسبما قالت إذاعة الفاتيكان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا البابا فرانسيس لزيارة باريس لحضور إعادة افتتاح الكاتدرائية التاريخية التي طال انتظارها، والتي من المقرر أن تتم فى 8 ديسمبر، ولكنه تقليديا، يحتفل البابا بعيد "حبل بلا دنس".

وفي عام 2019، حزن العالم على الأضرار الناجمة عن حريق دمر البرج المصنوع من خشب البلوط الذي يبلغ ارتفاعه 96 مترا والسقف الخشبى لكاتدرائية باريس التى يعود تاريخها إلى القرون الوسطى والتي يعود تاريخها إلى أكثر من ثمانية قرون.