انفجار غاز تسبب فى انهيار مبنى فى إيطاليا ومصرع طفلين

فاطمة شوقى

لقي طفلين مصرعهما، إثر انهيار مبنى من طابقين في مدينة نابولي جنوبي إيطاليا، وذلك بسبب انفجار غاز، حسبما صحيفة البوبليكو الإيطالية .

وأعلن رجال الإطفاء فى إيطاليا، أن فرق الإنقاذ في بلدة سافيانو عثروا جثتي طفلين، صبي يبلغ من العمر 6 سنوات وفتاة تبلغ من العمر 4 سنوات.

كما أعلن رجال الإطفاء أنه "تم العثور على والد الضحايا وطفلهما حديث الولادة على قيد الحياة، فيما يتواصل البحث عن الأم وامرأة أخرى".

وتشهد إيطاليا حالة من الفوضى بسبب الفيضانات وإعصار بوريس ،و أعلنت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني، حالة الطوارئ في منطقتي إميليا رومانيا وماركي بعد الفيضانات الشديدة التي اجتاحت المنطقة هذا الأسبوع .. مشيرة إلى تخصيص 20 مليون يورو للإغاثة.

وذكرت وكالة أنسا أن المساعدات السريعة تشمل العديد من المقاطعات منها ريجيو إميليا ومودينا وبولونيا وغيرها.

