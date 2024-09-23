اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الولايات المتحدة ترسل مزيدًا من القوات إلى الشرق الأوسط

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 09:13 م
الولايات المتحدة ترسل مزيدًا من القوات إلى الشرق الأوسط القوات الامريكيه
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ اليوم /الإثنين/ إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط استجابةً للارتفاع الحاد في وتيرة العنف المحتدم بين القوات الإسرائيلية وحزب الله في لبنان، ما يزيد من خطر اندلاع حرب إقليمية واسعة.


ورفض السكرتير الصحفي للبنتاجون بات رايدر تقديم تفاصيل حول عدد القوات الإضافية أو المهام التي ستوكل إليهم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لديها حاليا حوالي 40,000 جندي في المنطقة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء /أسوشيتد برس/ الأمريكية.

وأضاف رايدر: "في ظل تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وبدافع من الحذر، نرسل عددا محدودا من الأفراد العسكريين الأمريكيين لتعزيز قواتنا المتواجدة بالفعل في المنطقة. ولأسباب تتعلق بأمن العمليات، لن أعلق أو أقدم تفاصيل محددة".


يأتي هذا الانتشار الجديد بعد ضربات كبيرة شنتها القوات الإسرائيلية ضد أهداف داخل لبنان، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، فيما تستعد إسرائيل لشن عمليات إضافية.


من جهته حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين المدنيين اللبنانيين في رسالة مصورة من مغادرة منازلهم تحسبا لمزيد من الغارات الجوية.
وجاء هذا التحذير في وقت واصلت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية استهداف مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله في جنوب وشرق لبنان.


وفي ظل تزايد خطر اندلاع حرب إقليمية، حثت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على ضرورة مغادرة لبنان.







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