المستشار الألماني "شولتس" يدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي

وكالات

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى إصلاح مجلس الأمن الدولى، معتبرا أنه لم يعد يجاري متطلبات الزمن.

وقال شولتس للصحفيين على هامش "قمة المستقبل" في الأمم المتحدة، الأحد، بشأن مجلس الأمن إنه "تم تشكيله وفقا لمعايير الزمن القديم، والكثير من القارات والدول التي يجب أن تكون في هذا المجلس بشكل دائم أو أكثر من مرة، لم تحصل على التمثيل".

يذكر أن "قمة المستقبل" تعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يومي 22 و23 سبتمبر.

وتهدف القمة إلى مناقشة التحديات العالمية وصياغة الحلول بشكل مشترك من قبل زعماء العالم والخبراء والمجتمع المدني.

ولم تشارك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في أعمال القمة على مستوى الرؤساء أو رؤساء الحكومات.

وتبنت القمة 3 وثائق، هي "ميثاق المستقبل" و"الاتفاقية الرقمية العالمية" و"الإعلان حول الأجيال القادمة".

وقدمت روسيا عددا من التحفظات بشأن الوثيقتين الأولى والثانية، وأعلنت أنها تنأى بنفسها عنهما لعدم قبول التعديلات التي اقترحتها موسكو.