"القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات توثق اعتداء شرطة الاحتلال على الحريديم المحتجين

كتب محمد شرقاوى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، لقطات توثق اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على الحريديم المحتجين بعنف مفرط.



وقال الإعلامي عمرو خليل: "في هذه المرة، حرت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية وشباب من طائفة الحريديم المتشددة، وتظهر فيها استعمال الشرطة الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد عدد من المحتجين الإسرائيليين".



وأشار، إلى أنّ الحريديم يحتجون دائما على قانون التجنيد الإلزامي وإجبارهم على التجنيد في صفوف الجيش الإسرائيلي، وهو ما رفضته قيادات الحريديم والقيادات المتدينة وكبار الحاخامات في إسرائيل، ما أدى إلى تفاقم الصدامات بين الطائفة والشرطة الإسرائيلية.