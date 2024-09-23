الدفع بـ8 سيارات إطفاء لإخماد حريق داخل مدينة الإنتاج الاعلامى

كتب عبد الرحمن سيد

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 8 سيارات لمحاولة إخماد حريق اندلع داخل مبنى خشبى من طابقين داخل الحى الإسلامى فى مدينة الإنتاج الإعلامى ويحاول رجال الإطفاء عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات و منع امتداده للمجاورات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتبين اندلاع النيران فى مبنى مكون من طابقين خشب و يقوم رجال الإطفاء بمحاولة السيطرة على النيران فى المكان.