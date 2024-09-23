اليوم السابع
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الخارجية المصرية: استمرار الدعم العسكري المصري للصومال الشقيق

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 08:42 م
الخارجية المصرية: استمرار الدعم العسكري المصري للصومال الشقيق مبنى وزارة الخارجية
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأنه، وفي إطار دعم مصر لمساعي الصومال الشقيقة لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، فقد وصلت إلي العاصمة الصومالية "مقديشيو" شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته.

وتأتي تلك المساعدات في إطار تنفيذ التزامات مصر بموجب بروتوكول التعاون العسكري الموقع مؤخرا مع الصومال، وتأكيدا علي مواصلة الدور المصري المحوري في دعم الجهود الصومالية نحو امتلاك القدرات والإمكانات الوطنية لتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.







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