اليوم السابع
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الإثنين، 23 سبتمبر 2024 08:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرية المغربية تنقذ 54 شخصًا أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 08:05 م
البحرية المغربية تنقذ 54 شخصًا أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية مهاجرون
أ ش أ

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ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أن خفر السواحل التابع للبحرية الملكية اعترض على بعد 83 كم شمال غرب ميناء طانطان المغربي، قاربًا كان عليه 54 شخصا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير مشروعة عبر المسالك البحرية.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن هؤلاء المهاجرين من جنسيات إفريقية، من بينهم 7 نساء وقاصر واحد، وكانوا يعتزمون التوجه لجزر الكناري، مشيرة إلى أنه تم إنقاذهم جميعا ونقلهم سالمين إلى ميناء طانطان المغربي، وتسليمهم لسلطات الأمن المختصة للقيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل بعد أن تلقوا الإسعافات الأولية.







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الهجرة غير الشرعية

المغرب

الهجرة في المغرب

مهاجرون




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