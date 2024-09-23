اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة قراوة وقرية حارس غرب سلفيت

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 09:40 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بلدة قراوة وقرية حارس غرب سلفيت قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، بلدة قراوة بنى حسان غرب سلفيت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها وأخضعت الشبان للتحقيق الميداني، دون التبليغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لليوم الثاني على التوالي قرية حارس غرب سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي حارس عمر سماره، بأن قوات الاحتلال واصلت اقتحامها للقرية لليوم الثاني، وقامت بالتنكيل بالفلسطينيين وتفتيش منازلهم، واحتجزت منذ مساء أمس ما يقارب من 70 فلسطينيا، غالبيتهم أطفال.







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فلسطين




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