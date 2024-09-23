الأبنية التعليمية بالمنوفية: تسليم 37 مدرسة جديدة بإجمالى 538 فصلا دراسيا

المنوفية - محمد فتحى

أتمت بمحافظة المنوفية، استعداداتها الكاملة لاستقبال الدراسى الجديد 2024/2025، وذلك عقب الانتهاء من إدخال مدارس جديدة الخدمة على أحدث طرق، وتطوير أخرى بأحدث الخدمات، وذلك فى إطار الجمهورية الجديدة لتطوير العملية التعليمية وتكثيف الكثافة الطلابية، فى جميع المراحل الدراسية.

وأكدت المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أن الهيئة نجحت هذا العام فى من تسليم 37 مدرسة جديدة هذا العام، على مستوى مراكز المحافظة ، بإجمالي 538 فصلا دراسيا بتكلفة بلغت 233 مليونا و123 ألف جنيه، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 29 مدرسة بإجمالي 564 فصلا دراسيا بتكلفة يقرب من 87 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية لعام 2023/2024.

وأكدت أن المدارس التى دخلت الخدمة خلال الأعوام الماضية، مايقرب من 130 مدرسة جديدة إنضمت إلى العملية التعليمية على مستوى مراكز ومدن المحافظة بأكملها لتقليل الكثافة الطلابية، ففى عام العام الماضى تم الانتهاء من تسليم 17 مدرسة جديدة، بمراكز شبين الكوم، قويسنا، الشهداء، الباجور، منوف بإجمالي 236 فصلا بقيمة تعاقدية قاربت 104 ملايين جنيه، بالإضافة الى تطوير وتجديد 73 مدرسة بجميع مراكز المحافظة وذلك فى إطار خطة الهيئة لتطوير مدارس الجمهورية.

وأشارت مدير الأجنبية التعليمية، أنه فى عام 2021 حتى 30 يونيو 2022 بلغ عدد المدارس التى دخلت الخدمة 36 مدرسة، بإجمالى 594 فصلا بتكلفة 203 ملايين جنيه، بالإضافة العام الدراسى 2020/2021، والذى شهد دخول 30 مدرسة بإجمالى 543 فصل دراسى بقيمة تعاقدية 224 مليونا و500 ألف جنيه، وتم دخول 36 مدرسة ضمن خطة العام الدراسى 2019/2020 بعدد 516 فصلا دراسيا بقيمة تعاقدية 250 مليونا و205 آلاف جنيه.

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية لانطلاق عام دراسي جديد متميز ومنضبط بمختلف المراحل التعليمية، كون محافظة المنوفية تتميز عن غيرها من باقي محافظات الجمهورية في حصولها على أعلى نسبة تعليم، مؤكداً اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة التعليمية واتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار كون قطاع التعليم أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إلى أن المديرية أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتم تشكيل لجان مكثفة لمتابعة جاهزية المدارس بنطاق المحافظة بإجمالي 2688 بمختلف المراحل التعليمية لاستقبال الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، وكذا متابعة تنفيذ الكتب الدورية والأوامر الإدارية وتفعيل القرار الوزاري لسد العجز بالمدارس والتأكيد على الانتهاء من خطط الندب والنقل قبيل بداية العام الدراسي.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي ، وتفعيل لائحة الانضباط وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وإعداد تقارير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات ، بالإضافة إلي تفعيل الأنشطة التربوية والطلابية المختلفة بالمدارس لدورها الهام في صقل مهارات الطلاب واكتشاف وتنمية قدراتهم ومواهبهم.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة ، ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية، مؤكداً على أنه سيتابع بنفسه ميدانياً انتظام سير العملية التعليمية وعلى مدار الساعة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة للوقوف على الحالة العامة للانضباط وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.