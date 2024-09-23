اتكلم عربى.. شرح مميزات وجماليات اللغة العربية بالحصة الأولى بمدارس كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قدم اليوم السابع بثاً مباشراً بعنوان"اتكلم عربي.. شرح مميزات وجماليات اللغة العربية في الحصة الأولى بمدارس كفر الشيخ"، بمدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي، تناول فيه المعلم جماليات اللغة العربية، وأعراب عدد من الكلمات والجمال، وأظهر الطلاب براعة في التحدث باللغة العربية، وبيان جماليات لغة الضاد، إضافة لاتقانهم إعراب الكلمات والجمل إن كانت اسمية أو فعليه، كما وضح الطلاب علامات الإعراب المتعددة، سواء الرفع بالضمه أو بالواو إن كان الفعل من الأفعال الخمسة.

ووضع المعلم، درجات للطلاب المجيدين والمتميزين من طلاب الصف الثاني الإعدادي، كما أعلن عن مجموعات تقوية مجانية لمن يريد إتقان اللغة تحدثا وإعرابا، كما اختار عدد من الطلاب ليكونوا أعضاء جماعة الإذاعة المدرسية، كما تناول الطلاب جمال اللغة، واختيار كلمات ووضعها في جمل، وتوضيح معناها، لتغير بعض معاني الكلمات حسب سياق الجمل التي وضعت بها.



بيان جمال اللغة العربية في حصة بكفر الشيخ



تجاوب الطلاب مع معلمهم



طلاب الصف الثاني الاعدادي بمدرسة علي عبد الشكور للتعليم الأساسي



