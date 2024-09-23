اتحاد منتجى الدواجن: استمرار طرح البيض بسعر 150 جنيهاً للمستهلك

كتبت: أسماء نصار

كشف محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، استمرار توريد البيض لمخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم والذى سيتم طرحه للمستهلك بسعر 150 جنيهاً، وفقاً للإتفاق الذى تم بين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى و التموين والتجارة الداخلية، مع اتحاد منتجى الدواجن.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على استقرار صناعة الدواجن والنهوض بها باعتبارها أحد أهم محاور الأمن الغذائى وكذلك توفر ملايين فرص العمل باستثمارات تتجاوز الـ 100 مليار جنيه وتحقق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن مع وجود فائض للتصدير حيث يبلغ إنتاج مصر نحو 14 مليار بيضة المائدة وحوالى 1.4 مليار طائر سنويا وبالتوازي مع الحفاظ على صناعة الدواجن فإن دور الدولة أيضا هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة ومنها الدواجن والبيض ولذلك يجب أن تكون هناك قاعدة ثابتة وألية محددة لتسعير الدواجن والبيض في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير العملة الأجنبية والإفراج عن مستلزمات الإنتاج، وكذلك تراجع أسعار الأعلاف وبالتالي يجب أن ينعكس ذلك على انخفاض أسعار الدواجن والبيض وان يشعر المواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الإصلاح الاقتصادي.

أكد وزيرا الزراعة والتموين أنه يجب مراعاة نقطة التعادل مع تحقيق هامش ربح بسيط حتى لا يتعرض المنتج للخسارة ويستمر في الإنتاج وعدم الخروج من الأسواق حيث تستهدف الدولة الحفاظ على استقرار هذه الصناعة مع مراعاة المسئولية الاجتماعية للمنتجين في ظل هذه الظروف التى تشهدها مصر والمنطقة.