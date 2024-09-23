إعلام بنها ينظم ندوة "حياة كريمة وتحقيق التنمية الريفية المستدامة".. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نظم مجمع إعلام بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، بالتعاون مع مجلس مدينة شبين القناطر، ندوة بعنوان "مبادرة حياة كريمة وتحقيق التنمية الريفية المستدامة"، وذلك ضمن فاعليات الحملة الإعلامية " إيد فى إيد .. هننجح أكيد"، التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات والتى تستمر حتى نهاية أكتوبر 2024، للتوعية بأهمية المبادرات الرئاسية وحث المواطنين على المشاركة فيها والاستفادة منها، تحت إشراف الدكتور أحمد يحي رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

وحاضر في الندوة كل من الدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مجلس مدينة شبين القناطر، والشيخ محمد عمران مدير إدارة أوقاف شبين القناطر، وحسام مشهور مدير عام العلاقات العامة والتوعية بشركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس محمد علي مدير عام فرع شبين القناطر بشركة مياة القليوبية، والدكتورة ماريونت زغلول نصيف مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية فرع بنها، وداليا أحمد عبد ربه عضو المجلس القومي للمرأة فرع القليوبية ومدير فرع بنها للتحالف المدني لحقوق الإنسان.

واستهل اللقاء بكلمة ريم حسين عبد الخالق مدير مجمع إعلام بنها، مؤكدة على أهمية المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق يهدف إلي تطوير الريف المصري وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث تسعي مبادرة حياة كريمة إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكافة أبعادها (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية)، وقد تم إدراج مبادرة حياة كريمة ضمن أفضل الممارسات التنموية ومسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة علي منصة الأمم المتحدة.

وبدورها أكدت الدكتورة سلوى أبو العينين، على أهمية المبادرات الرئاسية وخاصة مبادرة حياة كريمة فهي إحدى المبادرات الرائدة التي تستهدف القرى المحرومة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019؛ بهدف تحسين الحياة في المجتمعات الريفية الأشد فقرًا، من خلال تقليل معدلات الفقر والبطالة متعددة الأبعاد ويأتى ذلك في إطار التكامل وتوحيد القوى بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية فى مصر.

كما أشادت بمُبادرة، "القرية الخضراء" التي تأتى فى إطار الجهود الجادة التي تبذلها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ونشر ثقافة الاستدامة البيئية فى الريف المصرى وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، مشيرة إلى أنه تم اختيار قرية كفر شبين لتكون قرية خضراء.

ومن ناحيته أشار حسام مشهور، إلى أن مبـادرة حيـاة كريمـة جاءت لتســتهدف تحســين جــودة حيـاة المواطـن المصــري، مواجهــة الفقــر متعدد الأبعـاد، مــع توفيـر حيــاة كريمــة تتسم بالاستدامة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا فــي محافظات الجمهوريــة، بمــا يكفـل ســد الفجوات التنمويــة بيــن المراكــز والقــرى وتوابعها والاستثمار فــي تنميــة الإنســان المصــري، مؤكدا على أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على مصادر المياه وإدارة استخدامها بشكلٍ جيد في المنازل والمؤسسات، وقطاعات الصناعة، والزراعة وغيرها.



المشاركين بالندوة



جانب من الندوة



جانب من فعاليات الندوة