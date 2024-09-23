إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص ومينى باص بشارع القصر العينى

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم ميكروباص ومينى باص فى شارع القصر العينى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج ورفع حطام الحادث بالكامل من الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى شارع القصر العينى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم ميكروباص ومينى باص، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.