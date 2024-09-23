إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم ملاكى بميكروباص بمحور عدلى منصور فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 7 أشخاص بإصابات مختلفة، اليوم الإثنين، إثر تصادم ملاكى مع ميكروباص بمحور عدلى منصور بمدينة بنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف بلاغاً يفيد بوقوع حادث، تصادم ملاكى مع ميكروباص بمحور عدلى منصور بمدينة بنى سويف.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببنى سويف، برئاسة الدكتور عمرو عثمان، رئيس مرفق الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف.

واستقبل مستشفى بنى سويف كلا من صلاح أشرف فرج، وآلاء محمد أحمد 30 سنة، وصباح كامل حسن 40 سنة، وأسماء خليفة 15 سنة، ومجدة عبد الجيد 34 سنة، ومصابين بسحجات وكدمات، وعبدالله أشرف زغلول 18 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم الأيسر، ومنال سيد حسين 49 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع.