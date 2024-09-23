اليوم السابع
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إصابة 3 فلسطينيين إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة شرق خان يونس جنوب غزة

الإثنين، 23 سبتمبر 2024 10:27 ص
إصابة 3 فلسطينيين إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة شرق خان يونس جنوب غزة خان يونس فى قطاع غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بإصابة 3 فلسطينيين جراء إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على مجموعة من المواطنين شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

 







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